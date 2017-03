Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Lione: "Le strategie di mercato sono tutte già assolutamente pianificate, la presenza di Pallotta è per noi un momento felice perché si può godere la squadra, è vicino al mister e a tutto l’ambiente e per lui è una bella soddisfazione. Le strategie sono chiare, quelle di costruire una Roma sempre più forte e sempre più competitiva".



Sui rinnovi di Spalletti e Totti: "Non ci sono appuntamenti particolari, in questi giorni avrà sicuramente il modo per confrontarsi con i giocatori e con tutti, con il management. Tutte queste questioni vengono gestite in maniera ordinaria da questo management con profitto e penso che tutto andrà per il meglio anche per quanto riguarda il rapporto con il mister".