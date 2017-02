Prima del fischio d'inizio di Roma-Villarreal il ds giallorosso Frederic Massara è intervenuto a Sky Sport per parlare della questione stadio: "Da uomini di sport, siamo tutti consapevoli che la possibilità di avere stadi di proprietà porta un impatto positivo, sia sui ricavi, che sulle prestazioni sportive. Ma io vado oltre e penso che da cittadini sia anche importante poter garantire un’esperienza gratificante e di alto livello a tutti gli sportivi e a tutti i tifosi di tutta Italia. Quindi, poter costruire stadi belli, nuovi e sicuri, rappresenta un volano al quale non si può rinunciare".



Quante possibilità di vedere alla Roma anche il prossimo anno Totti e Spalletti?

"Noi adesso siamo contenti di averli entrambi in questo momento, di goderceli, perché siamo tutti concentrati e orientati sul risultato e sui risultati da ottenere e non vogliamo assolutamente pensare ad altri discorsi. Siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio anche in quella direzione".