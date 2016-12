Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato così della situazione del difensore Matias Silvestre a Sky Sport, pochi minuti prima della sfida col Chievo: "Per lui un turno di riposo in modo che ritrovi la serenità che ha perso negli ultimi giorni e che gli aveva permesso di essere un pilastro per noi. A gennaio poi verificheremo le situazioni di mercato e contrattuali". Silvestre è in scadenza di contratto a giugno ed è finito nel mirino del Torino per gennaio.