Intervenendo a Radio Crc, il ds del Sassuolo Guido Angelozzi ha parlato del futuro della panchina: "Stiamo iniziando ad operare, Bucchi è un allenatore che piace molto. Con Di Francesco si chiude un bel percorso, dopo cinque anni oggi abbiamo chiuso il rapporto e ci sono state lacrime, ma lui è l'orgoglio del Sassuolo perché è partito con noi dal basso e da domani inizierà un nuovo percorso in una grande società e siamo felici per lui. Abbiamo perso una grande persona ed un grande allenatore. Dobbiamo scegliere l'allenatore e poi ripartire con le ambizioni degli ultimi anni e quindi arrivare al massimo al decimo posto. Non stiamo cercando portieri, ne abbiamo tre non più giovani, ma affidabili e siamo fieri di averli. Col Napoli non ci sono stati abboccamenti per Consigli, altre squadre lo hanno cercato, ma lui rappresenta una sicurezza ed un punto di forza. Cambiando allenatore e qualche giocatore, abbiamo bisogno di certezze e Consigli lo è".