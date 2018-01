Il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Premium Sport per presentare la sfida contro l'Inter.



PERIODO DIFFICILE INTER - "L'Inter ha tanta qualità. Il fatto che non siano in un periodo eccezionale lascia il tempo che trova. Con gli interpreti che hanno possono cambiare la stagione in un attimo"



MERCATO - "Sapevamo che sarebbe stata dura, guardiamo con fiducia al futuro perché abbiamo una squadra adatta all'obiettivo. Nel finale di mercato faremo qualcosa per migliorare, non solo per dire di aver fatto qualcosa. Prenderemo in considerazione un difensore".



OBIETTIVO BONIFAZI - "Lo conosciamo bene, ma a gennaio servono giocatori più pronti possibile perché i tempi di ambientamento anche tattico sono brevi. E' stato con noi l'anno scorso, è esploso con noi. Se dovesse esserci la possibilità di portarlo qui la prenderemo con grande soddisfazione".



LAZZARI - "E' l'unico qui da cinque anni, sono legato a lui e penso che abbia le qualità per giocare in una squadra importante. Deve però pensare alla squadra che gli ha dato tanto, poi se ci saranno offerte sarà giusto prenderle in considerazione".