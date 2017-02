Per il dopo Sousa in casa Fiorentina si è parlato anche di Leonardo Semplici, attualmente sulla panchina della Spal e protagonista di una stagione sorprendente in Serie B. Gli estimatori dell'ex allenatore della Fiorentina Priamvera non mancano e a Firenze sono in tanti a veder bene un fiorentino sulla panchina viola della prossima stagione. Intanto però il suo presente, e forse futuro, si chiama Spal con il direttore sportivo, Davide Vagnati, che in conferenza stampa ha detto: ‘Stiamo parlando con Semplici di un rinnovo del contratto e ad oggi l'ipotesi è quella di un biennale. Sia noi che lui vogliamo continuare questo rapporto, chiaro che se poi dovesse arrivare una chiamata dalla Serie A sarebbe molto dura competere’.