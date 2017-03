Intervistato da Tuttosport, il ds dell'Udinese Nereo Bonato ha parlato del futuro del portiere classe '97 Alex Meret, attualmente in prestito alla Spal e nel mirino della Juventus: "La Juventus è sempre attenta sui giovani italiani e quindi è normale che segua Meret, ma si sono informati tanti top club. I rapporti tra Pozzo e Marotta sono buoni anche se non ci sono contatti ufficiali per ora. Vedremo in estate ma potrebbe anche continuare la sua crescita all’Udinese. In lui rivedo Zoff, entrambi friulani e riflessivi. Sostituto di Buffon? Sostituire un totem è difficile ma ha le qualità per essere tra i migliori. Lasciamolo crescere e sbagliare".