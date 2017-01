Nel pre-partita di Udinese-Inter il ds friulano Nereo Bonato ha parlato anche di mercato: "C'è la volontà di sfoltire la rosa, siamo in 27 e vogliamo arrivare a 24-25 mentre in entrata non faremo molto, vogliamo dare fiducia ai nostri ragazzi. Delneri? Avevamo bisogno di un allenatore con questo carisma. Peñaranda? Profilo importante, non si è adattato benissimo al calcio italiano e abbiamo deciso insieme di fare un'altra esperienza per aiutarlo a crescere. Fofana ha grandi margini di miglioramento, è destinato ai top club. Widmer ha fatto benissimo negl ultimi anni, deve ancora migliorare la fase difensiva. Il prossimo anno sarà richiestissimo sul mercato".