Il direttore sportivo dell'Udinese, Nereo Bonato, ha parlato a Radio Crc del prossimo mercato dei friulani: "Siamo al primo anno di programmazione e un sacrificio lo faremo, ma non più di tanti perchè vogliamo dare continuità al ciclo. Se arriverà l'offerta irrinunciabile la asseconderemo, altrimenti daremo continuità al gruppo. Widmer è un giocatore consolidato nel panorama nazionale e quest'anno ha aumentato il suo bagaglio in fase difensiva, giocando anche in una difesa a 4, per cui è pronto per un salto di qualità. Non ci sono stati contatti col Napoli, si sa che i rapporti tra le società sono ottimali per cui se il Napoli avrà necessità in quel ruolo, ci sarà disponibilità a capire che situazione può nascere, ma al momento non c'è nulla".