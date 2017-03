Samir Caetano de Sousa Santos è l'uomo del momento in casa Udinese. Corteggiato da tanti club fra cui anche l'Inter, è uno dei laterali più in forma della Serie A. Per fare chiarezza sul suo futuro è intervenuto ai microfoni di FcInterNews il ds dell'Udinese, Nereo Bonato: E' un giocatore che sta facendo benissimo, che si sta mettendo in mostra. Ma al momento non si parla di mercato perché c'è una stagione in corso e noi non stiamo facendo queste valutazioni. L'Inter? Tutte le big lo stanno seguendo con attenzione".