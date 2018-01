Il Milan guarda a Udine per rinforzare la mediana. Piace eccome Jakub Janto, talento ceco classe 1996 autore di 3 gol e 5 assist nell'attuale stagione. Per fare il punto della situazione la redazione di calciomercato.com ha intervistato il direttore sportivo dei friulani Manuel Gerolin.



Direttore, il buon andamento della squadra con Oddo vi ha fatto cambiare le strategie sul mercato?

'Esattamente, il lavoro svolto fin qui da Oddo è ottimo e siamo soddisfatti. A gennaio faremo poco in entrata mentre cercheremo di trovare una sistemazione a 3/4 elementi della rosa che stanno trovando poco spazio'.



Matos verso il Verona quindi?

'Si, la trattativa è a buon punto. Poi c'è anche Pontisso che potrebbe scendere in B ed Ewandro che essendo brasiliano può avere mercato all'estero'.



Oggi è spuntato però il nome di Gustavo Gomez: è un profilo che può interessarvi? Si è parlato di un suo possibile inserimento nei discorsi con il Milan su Jankto.

'Non abbiamo messo in preventivo movimenti in entrata, nemmeno nel reparto difensivo'.



Quindi non è un profilo che può fare al caso vostro.

'Questo non l'ho detto, dico solo che al momento non stiamo pensando al mercato in entrata'.



Anche su Barak si stanno sviluppando gli interessi dei top club italiani come Napoli e Inter: avete avuto contatti con queste società?

'Che sia seguito dai grandi club è normale ma posso dirvi che sia per lui che per Jankto l'idea è quella di averli con noi almeno fino a giugno del 2018'.