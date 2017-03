Il nuovo direttore sportivo del Valencia, José Ramon Alexanco, ha parlato in conferenza stampa del futuro di uno dei giocatori più in forma della propria squadra: Simone Zaza.



SARA' RISCATTATO - Alexanco ha di fatto confermato che la punta italiana, attualmente in prestito dalla Juventus, sarà riscattato a fine stagione: "Sta facendo bene al Valencia, a partire da oggi avrà altri quattro anni dove potremo sfruttare tutte le sue capacità. Ci auguriamo che segni molti gol e che faccia felice i tifosi".



LA JUVENTUS INCASSA - Dopo il fallimento del prestito al West Ham ora Zaza si sta ritrovando a Valencia e chi può godere del riscatto del giocatore è la Juventus che incassa 16 milioni di euro per il suo cartellino.