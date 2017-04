Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Milan, l'amministratore delegato Marco Fassone aveva espresso qualche dubbio sul futuro in rossonero di Gerard Deulofeu. Dubbi legati principalmente alla clausola di recompra a disposizione del Barcellona che a fine stagione potrà pagare 12 milioni di euro per riportare alla base il talento spagnolo.



SARA' RISCATTATO - Dubbi leciti, perchè il Barcellona non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare la possibilità di riportare alla base l'esterno classe '94. Già due settimane fa i dirigenti catalani avevano confermato che il riscatto era un'opzione da tenere in considerazione e intervenendo nel post partita della sfida vinta per 3-2 contro la Real Sociedad, il dt Robert Fernandez ha ufficializzato l'intenzione di riscattarlo: "Deulofeu è un'opzione per il futuro del Barcellona, possiamo riscattarlo per 12 milioni di euro e lo faremo".



RESTA AL BARCELLONA - Un riscatto che, al contrario di quanto ipotizzato nelle scorse settimane, non sarà propedeutico ad una nuova cessione. Deulofeu sarà riscattato sì', ma per restare in Catalogna. Ancora una volta sono le parole del dt Robert Fernandez a confermare i piani futuri del Barcellona su Deulofeu: "Se sarà riscattato per restare? Sicuramente si, giocherà nel Barcellona nella prossima stagione".