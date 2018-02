Il Milan è chiamato da un tour de force in campo, dal quale passa una grande fetta della stagione: domani sera, a Milano, la sfida con il Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League; domenica sera, a Roma, il match contro la Roma terza in classifica e mercoledì, in Coppa Italia e sempre nella Capitale, il ritorno della semifinale contro la Lazio. I giorni capitolini, però, saranno importanti anche per un altro aspetto, quello societario, che sta tenendo banco in questi giorni.



INCONTRO A ROMA - Dopo l'inchiesta del Corriere della Sera, la FIGC, con le parole del commissario Roberto Fabbricini ("Sono preoccupato, presto incontro con la dirigenza"), ha mostrato preoccupazione ed è pronta a vederci chiaro. Ieri, in serata, è arrivata la risposta del presidente rossonero Yonghong Li alle accuse mosse alla sua persona; risposta, però, che non ha dissipato dubbi. La FIGC vuole capire e affrontare l'argomento e, tra sabato e mercoledì, con il Milan impegnato a Roma, è previsto un incontro tra le parti: da un lato Fabbricini, dall'altro i vertici milanisti. Un'occasione per fare chiarezza e capire meglio la situazione circa il club rossonero.