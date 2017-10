Sarà un derby storico, quello di domenica 15 ottobre, che si giocherà sotto gli occhi attenti della Madonnina. Da una parte l'Inter di Luciano Spalletti, che vuole continuare a raccogliere risultati positivi, dall'altra il Milan di Vincenzo Montella, che dopo due ko consecutivi vuole, e deve, rialzarsi. Storico, scrivevamo. Il motivo? L'incasso: sarà la partita più "ricca" di sempre della Serie A, con 4,5 milioni di euro raccolti al botteghino. Sintomo che le due tifoserie, depresse dai risultati poco soddisfacenti degli ultimi anni, vogliono far sentire la propria presenza. E, come sempre, vogliono far parte dello spettacolo.



Già, perché nelle due curve non si sono mai risparmiati in termini di coreografie . Un happy hour , un antipasto, un aperitivo di benvenuto che negli ultimi anni è stato addirittura migliore della portata principale, vista la poca qualità mostrata sul rettangolo di gioco. E quindi, in vista del derby, mettetevi comodi e gustatevi alcune delle coreografie più belle viste nelle stracittadine milanesi. In attesa di stropicciarci gli occhi per l'ennesima volta...