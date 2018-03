La risalita di Paulo Dybala nelle gerarchie di Jorge Sampaoli non è impossibile, considerando lo stato di forma della Joya e la sua voglia di dare il massimo da qui al termine della stagione per conquistare un posto in Russia attraverso i successi con la Juve. Ma anche nello spogliatoio Albiceleste - come svela La Gazzetta dello Sport - Dybala sarebbe estremamente ben voluto dai giocatori più influenti. Su tutti Sergio Aguero che in una recente intervista a Tyc Sports non ha esitato a definirlo "un fenomeno".



Ma sarebbero ottimi anche i rapporti tra Dybala e Messi, punto di riferimento per ogni ct che siede sulla panchina argentina. "Questo è buono, è uno di noi" disse messi a Gerardo Martino quando guidava la nazionale argentina. E il fuoriclasse del Barcellona non ha cambiato idea. Difficile immaginarli insieme in campo, ma Dybala ha tutto per provare a regalarsi un Mondiale. Compresi gli alleati giusti nello spogliatoio.