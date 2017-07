La Juventus avrebbe ricevuto in queste ore due offerte ufficiali per Lemina. Come riporta La Gazzetta dello Sport Everton e Valencia sono passate dalle parole ai fatti offrendo qualcosa in più di 16 milioni di euro. La Juve valuta il centrocampista gabonese 20 milioni e non è ancora pronta a dire si alle offerte arrivate da Spagna e Inghilterra.