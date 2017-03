Il calendario della Juventus prevede, dopo la Sampdoria, due sfide consecutive in trasferta a Napoli, una di campionato e una di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tuttavia, nel definire l'organizzazione della doppia trasferta la Juventus sta valutando l'opzione di non restare nella città di Napoli nel corso dei 5 giorni.



L'opzione più accreditata resta quella di una base operativa in uno degli hotel internazionali di Caserta, ma non è escluso anche un doppio viaggio con il primo viaggio di ritorno a Torino domenica notte e un ritorno in città martedì sera, alla vigilia della sfida di Coppa Italia.