Dugout e la SSC Napoli sono felici di annunciare il lancio di ‘Napoli – A Football City’ – un documentario esclusivo sul legame speciale tra città di Napoli, il club e i suoi tifosi.

I cinque episodi della serie accompagneranno i tifosi in un viaggio che farà capire perchè a Napoli si respira calcio ogni giorno della settimana e mostrerà come i tifosi del Napoli esprimono la loro passione e l’amore per la squadra. Ripercorreremo i giorni di gloria del primo scudetto e la rinascita del club dalla Serie C al ritorno in Champions League.

Di seguito il calendario, con i link ai primi due episodi già pubblicate e le date dei successivi:

10 Maggio - La città e il carattere dei Napoletani

17 Maggio - La rinascita della SSC Napoli

24 Maggio - Marek Hamsik: il Capitano

31 Maggio - Versione integrale: Napoli – A Football City

Questa produzione originale include interviste con giocatori della prima squadra come il capitano Marek Hamsik, Christian Maggio e Luigi Sepe, il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava e due protagonisti della storia del club: Luigi Caffarelli e Francesco Montervino.

Per offrire ai tifosi una visione a 360° della passione che si respira a Napoli, Dugout ha parlato con alcuni tifosi famosi del Napoli come la star della tv Caterina Balivo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, lo speaker ufficiale dello stadio San Paolo Daniele ‘Decibel’ Bellini, il rapper Clementino e il gruppo di videomakers The Jackal.