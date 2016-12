Sabatino Durante, intermediario di mercato che si occupa prevalentemente del calcio sudamericano, al Corriere Fiorentino parla della vicenda Kalinic, dandone una versione tutta sua: ‘Se l’offerta fosse vera, Kalinic in Cina lo porterei anche in risciò. Il croato è un ottimo giocatore ma non scherziamo. Non è Messi, Ronaldo e neppure Neymar e per 40 milioni si cede. Il Corvo ha buon occhio e sono certo che in caso di cessione avrebbe già pronte due-tre alternative per sopperire all’addio di Kalinic. Un giocatore come Zaza, ad esempio, potrebbe essere disponibile. Il mio consiglio? Miguel Borja, un ragazzo colombiano passato da Livorno e che adesso è un giovane fuoriclasse (oggi all’Atletico Nacional, ndr). Vale tre volte Kalinic’.