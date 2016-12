Paulo Dybala ha presentato così direttamente da Doha la Supercoppa Italiana che si disputerà venerdì pomeriggio in Qatar fra Juventus e Milan.



LA SFIDA IN CAMPIONATO - "La partita contro il Milan fu segnata dal gol di Pjanic annullato che avrebbe cambiato le cose".



SUPERCOPPA DA VINCERE - "Credo che quella di venerdì sarà un'altra partita, veniamo da vittorie importanti, stiamo giocando bene e siamo carichi". Abbiamo fatto grandi cose finora, ma non dobbiamo accontentarci. Abbiamo una partita molto importante davanti, vogliamo vincere ancora la Supercoppa e ci arriviamo in un'ottima forma".



DOPO IL GENOA... - "Dopo il Genoa ci siamo parlati. Abbiamo capito che non dovevamo più ripetere quei primi trenta minuti e ora i risultati si vedono. Ci diciamo le cose in faccia e quando scendiamo in campo, siamo una famiglia".



PRONTO A GIOCARE - "Io titolare? Toccherà al mister decidere chi giocherà, ma io sono pronto".