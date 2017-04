Domani sera allo stadio San Paolo, così come davanti ai teleschermi di mezzo mondo, gli sguardi saranno fatalmente puntati. Una nuvola d’ira scatenerà una tempesta vocale sul “core ‘ngrato” il quale dovrà dimostrare di possedere spalle ben larghe e capacità di concentrazione da monaco tibetano pered evitare di finire in confusione mentale. Tutto nella norma. Fa parte del gioco. Come la creatività dei tifosi napoletani, quelli, i quali esporranno una gigantografia del Pipita assemblata con la carta igienica. Allusione assai esplicita ma ancheL’augurio, di cuore, è che a vincere sia civiltà e buon senso.Sicuramente, non potrebbe essere altrimenti, il clima sugli spalti dello stadio napoletano sarà perlomeno simile a quello di un girone dantesco. Il canonico e tanto invocato “dodicesimo uomo in campo” sarà ben presente e adeguatamente attrezzato per sostenere i ragazzi di Sarri il quale, fresco di investitura come “tecnico dell’anno”,I giocatori della Juventus, dal canto loro, sono ben vaccinati contro i potenti virus e batteri emotivi. In giro per il mondo ne hanno dovute vedere e subire di tutti i colori, sicché la preventivata bolgia. Semmai la speranza del popolo juventino sarà quella di poter vedere uscire da quel marasma di fumi e di suoni un giovane “cavaliere” senza macchia e senza paura in grado di fare la differenza. Paolo Dybala, in arte la Joia. Come un contemporaneo Lancillotto….