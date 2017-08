Il Barcellona saluterà Neymar nelle prossime ore, pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Come scrive il Daily Star, nel mirino blaugrana per sostituire l'ex Santos è finito Paulo Dybala, stella della Juventus e considerato da tutti l'erede di Lionel Messi: se la Joya dovesse lasciare i bianconeri, il duo Marotta-Paratici si fionderebbe su Marcos Asensio, esterno offensivo del Real Madrid, in gol in finale di Champions proprio contro la squadra di Allegri.