Questa è senza dubbio la settimana di Paulo Dybala. Non solo i due gol contro il Bacellona martedì, oggi è anche arrivato il rinnovo di contratto con la Juve. La Joya ha rilasciato un'intervista a Olè nella quale ha ammesso l'importanza di Carlos Tevez nel suo trasferimento in bianconero nel 2015: “Quando mi dissero che la Juventus era interessata a mevnon ci ho pensato un attimo a dire sì. Era la squadra dove giocava Tevez e per me lui è un idolo. Mi chiamò dicendo che sapeva che la Juve mi stava per comprare e che lui mi voleva. La prima cosa che gli dissi fu: ‘Carlos, ma tu rimani?’. Desideravo giocare con lui, non sostituirlo. Carlitos mi disse che non sapeva cosa sarebbe successo a lui. Così io scelsi lo stesso di andare alla Juve ma lui tornò al Boca.”