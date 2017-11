Paulo Dybala, stella della Juventus, ora impegnato con l'Argentina, parla a Tyc Sports proprio dei bianconeri: "Il passaggio alla Juventus è stato un salto importante per me, ho raggiunto alcuni miei obiettivi. A Torino mi trovo bene, quando esco la gente mi riconosce e mi saluta, cerco di non stare sempre chiuso in casa. Giornata tipo? Mi sveglio presto per gli allenamenti, torno a casa verso le tre di pomeriggio. Ho la mia famiglia e i miei amici e cerco di stare con loro il più possibile".



HIGUAIN - Due parole, poi, su compagno e connazionale Higuain: "La gente lo vuole, è un grande giocatore. Gonzalo si sforza e dà sempre il meglio. Sogna di essere qui. Non ha bisogno di dimostrare nulla".



MONDIALE - " La finale del 2014 l'ho vista in ritiro con il Palermo e l'ho vista insieme a Munoz e Vazquez, sognavo di giocarla. Adesso voglio condividere questa esperienza con i miei compagni. Devo lavorare e cercare di fare sempre il massimo per aiutare Messi e il resto del gruppo".



MESSI - "Avevo detto che è difficile giocare con Messi? Le mie parole sono state interpretate male, andando un po’ a cercare il pelo nell’uovo, io ho sempre detto parole molto belle su Leo, è il mio idolo, oltre ad essere una grande figura sia per me che per il gruppo".