Paulo Dybala ha parlato al termine della partita vinta tra le polemiche contro il Milan; la Joya ha commentato il finale rovente della partita che lo ha visto segnare il gol decisivo su calcio di rigore al 96'. L'argentino ha voluto ricordare anche il penalty fallito proprio contro Donnarumma in occasione della finale di Supercoppa a Doha: ''Era un rigore difficile da tirare, tutti si ricordavano l'errore di Doha. Meno male che l'ho segnato, non era per niente facile. Noi siamo abituati quando succedono queste cose contro di noi. Voglio vedere se qualcuno dirà del rigore di Zapata. A Udine c'erano due rigori per noi e non abbiamo detto niente. Sono da sei anni che i milanisti parlano di arbitri e che si lamentano della Juve, forse dovrebbero usare altri metodi. Rinnovo? Io sono tranquillo. Ho già dato la mia parola alla società. Ora c'è la sosta e ci saranno novità dopo".