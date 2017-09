L'attaccante della Juventus Paulo Dybala parla a Premium Sport dopo il 3-0 sul Chievo: "La squadra stava vincendo quando sono entrato e c’erano gli spazi per poter entrare. Io mi sono alzato per aiutare Higuain ma la squadra ha giocato molto bene e ha meritato la vittoria. Mi sento bene, ero un po’ stanco dal viaggio ma sono contento. La sfida del Barcellona? Siamo consapevoli che questo mese sarà molto importante, è il primo dei tre mesi fondamentali che ci dirà cosa potremo fare in questa stagione. Oggi abbiamo avuto grande rispetto per il Chievo, abbiamo fatto una grande gara e andremo a Barcellona per giocarcela".





In seguito, il numero 10 della Juventus ha parlato anche a Sky.



Sei entrato e si è accesa la luce…

No, ho cercato di aiutare la mia squadra con il mio gioco. Il Chievo stava venendo troppo in avanti, era complicato uscire. Poi quando abbiamo trovato il secondo gol si sono aperti di più ed è lì che abbiamo cominciato a fare il nostro gioco.



Sulla sua forma fisica.

Sono arrivato un po’ stanco del viaggio, per fortuna oggi la squadra ha giocato bene, non abbiamo corso per niente male. Quindi alla fine sicuramente ci siamo gestiti un po’ perché martedì abbiamo una partita molto bella e molto importante.



Cosa è cambiato rispetto a pochi mesi fa nella Juventus e nel Barcellona?

Penso che in questo momento il Barcellona non possiamo dire che sia in un momento di difficoltà, ma ha perso un giocatore molto importante come Neymar. Ma è sempre il Barcellona, ha i giocatori più forti del mondo e li conosciamo. Anche noi abbiamo giocatori molto forti e andiamo lì per prendere il risultato.