Il traguardo è vicino, vicinissimo. Siamo ai dettagli finali, quelli che fanno burocrazia e completano un accordo già pronto da tempo. Non è più un mistero: la Juventus è pronta a blindare Paulo Dybala con un contratto da vera stella, come meritato ampiamente sul campo in queste due stagioni dal talento argentino preso dal Palermo. Da questa settimana, l'agente di Dybala, Pierpaolo Triulzi, sarà in Italia per definire l'intesa totale con la Juventus e preparare i contratti che legheranno Paulo ai bianconeri fino al 2021.



CIFRE DA URLO - Oggi, Dybala guadagna poco più di 2 milioni di euro a stagione. Il suo ingaggio verrà quasi triplicato: nella parte fissa dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro all'anno, ma con corposi bonus legati a obiettivi personali e di squadra che lo porteranno a legarsi ai bianconeri per una cifra che può toccare i 7 milioni di euro potenziali. Ovviamente tutto ancora da rifinire nel dettaglio, tra l'ammontare totale dei bonus, come inserirli, quando farli scattare. Lavori in corso, un po' di pazienza e al momento giusto tutto verrà annunciato in grande stile.



QUEL RETROSCENA - In questi giorni di rinnovo per Dybala torna spesso e volentieri in mente al ds della Juventus, Fabio Paratici, quel momento nel gennaio di due anni fa in cui prenotò Paulo dal Palermo per l'estate successiva. Incontro top secret (Marotta presente) con Triulzi, agente dell'argentino, per sistemare i dettagli dell'accordo e darsi appuntamento per firmare in vista della stagione futura. Beccato a sorpresa, il ds bianconero smentì l'incontro per Dybala raccontando di un "appuntamento" con Triulzi per l'acquisto di una casa a Buenos Aires. Oggi è un retroscena che fa sorridere, incroci e dribbling del mercato, perché da quell'hotel di Milano due anni dopo l'ingaggio di Paulo si moltiplica. Ancora con la Juve, alla faccia delle voci dall'estero.