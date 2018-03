La presenza dia Madrid con il fratello-agente in questi giorni ha scatenato i rumors di mercato: ieri le voci sul ritorno di fiamma del Real Madrid , ora la Joya sembra finita nel mirino dell'Atletico in quello che potrebbe diventare un vero e proprio derby.A rimettere l'attaccante dellasotto i riflettori ci ha pensato Radio Marca, svelando un incontro nella notte di sera:, tecnico dei Colchoneros, nel ristorante Kabuki in pieno centro a Madrid,. Un indizio questo, secondo i colleghi spagnoli, molto importante in chiave mercato: il futuro diinfatti è incerto, il suo addio all'Atletico al termine della stagione è un'ipotesi concreta eUno scenario però di difficile realizzazione: la Juve non intende privarsi del suo gioiello, mentre per Simeone, contratto in scadenza nel 2020, resiste l'interesse del