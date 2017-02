Paulo Dybala è sempre l'uomo del giorno in casa Juve. Max Allegri ha ancora una volta usato bastone e carota con lui. Prima parole al miele (“Ha le qualità per vincere il Pallone d'Oro”), poi tra le righe un messaggio chiaro anche e soprattutto per lui, specialmente dopo il brutto gesto di domenica scorsa al momento della sostituzione (“Per arrivare all'obiettivo comune bisogna cercare di mettere da parte quelli che sono gli obiettivi personali, perché altrimenti non si va da nessuna parte”). L'episodio del Mapei Stadium è stato in ogni caso già archiviato senza troppi problemi e senza che diventasse un affare di stato, mentre si susseguono le voci relative ad un rinnovo che assumerà proporzioni monstre, alla Higuain, con quell'ingaggio pronto a toccare i 7 milioni netti a stagione fino al 2021. Mentre dalla Spagna si continua a parlare con forza del suo essere il primo nella lista dei desideri di Florentino Perez e del Real Madrid, pronto a presentare un'offerta a tre cifre che possa far vacillare la ferrea volontà della Juve di non cederlo. In tutto questo arriva l'Inter: appuntamento al quale Dybala dovrà rispondere presente, prendendo per mano la squadra e trascinandola alla vittoria come un campione autentico dovrebbe fare nel momento decisivo. Quel campione che tutti sono convinti che sia, quel campione che una volta di più deve dimostrare di essere per quanto preteso in sede di rinnovo e per quella mano di Allegri rifiutata.

E BAUZA GUARDA – Non solo. Non c'è solo la Juve, non c'è sicuramente il Real. Anche per lui è venuto fin qua, infatti, il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza. Una visita ad Appiano Gentile per Mauro Icardi, un giorno in più a Torino per Higuain e Dybala. E poi la supersfida di domani sera: l'appuntamento più giusto al momento giusto, per dimostrare al proprio ct di non essere soltanto un vice Messi o il suo potenziale erede. Dybala deve prendere per mano la Juve contro l'Inter, anche per prendersi una volta per tutte la maglia della Seleccion. Un motivo in più, una motivazione ulteriore per fare quello che può e che deve fare. Per fare quello che vuole: essere un campione, quello giusto per la Juve e per l'Argentina.