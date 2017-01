In gol contro il Bologna in campionato, in gol anche in Coppa Italia nella sfida dentro-fuori contro l'Atalanta. Paulo Dybala, punto fermo della Juventus, è vicinissimo al rinnovo con la società bianconera e commenta così i rumors di mercato, come riporta il Corriere della Sera: "Le voci? Ho letto di mercato sui social. Queste cose le dovete chiedere alla società e al mio procuratore, non a me. Io mi alleno pensando alla Juventus e a far felice i tifosi. Non faccio caso alle voci che girano. Sul contratto avremo delle notizie moltro presto, perché il mio procuratore arriverà in questi giorni. Sono felice e mi sento bene qua".



Si sta riprendendo il tempo perso, dopo quell'infortunio muscolare contro il Milan che lo ha costretto ai box per diverso tempo: "Mi sono allenato molto, anche pensando alla testa. Mi sono posto degli obiettivi dopo l'infortunio, tra cui quello di non fermarmi ancora. Adesso sto bene, ma posso dare di più".



Poi ancora il Milan e quel rigore sbagliato in finale, parato da Donnarumma: "Con l'anno nuovo ho ricominciato da zero. Dopo gli errori contro il Milan mi sono sentito male: dovreste chiedere alla mia fidanzata che faccia ho avuto per due giorni. Ma anche quel rigore sbagliato lo prendo come una lezione: per le prossime finali che voglio fare con questa squadra".



Pensa in grande, Dybala: "Io voglio diventare uno dei più forti al mondo. Mi alleno, gioco e sono concentrato tutti i giorni proprio per questo. Non so se lo sarò. Ma darò tutto me stesso per diventarlo. Le squadre accostate a me? Mi viene da ridere dentro di me, ma in senso buono: vuol dire che sto facendo bene e devo continuare così. Mi carica e mi dà più fiducia in me stesso".