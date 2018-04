Paulo sulle montagne russe. In senso letterale se lo augura, perché il Mondiale è un obiettivo ancora tutto da centrare; ma Dybala continua ad avere un rendimento incostante con la sua Juventus, alti e bassi perenni in una stagione particolare per la Joya, tra l'inizio devastante, la fase delle panchine, gli infortuni e adesso questo momento di buio con rari lampi. Non a caso, arrivano i primi riflessi di questa situazione anche sul mercato: diversi top club che hanno sempre cercato Dybala stanno ripensando le proprie strategie, perché incassare più di 150 milioni oggi per Paulo non è più scontato, ammesso e non concesso che la Juve decida di venderlo.



FRENATA PSG - La prima società a sterzare nelle ultime settimane è stata il Paris Saint-Germain. I francesi hanno più volte dialogato con l'entourage di Dybala nel passato recente, normale nel mondo del mercato; ma ad oggi sono molto più freddi sull'opportunità di tentare un assalto all'argentino. Questione di prezzo elevatissimo per un giocatore di classe indubbia ma troppo discontinuo, da cui era lecito aspettarsi di più a livello europeo e addirittura ancora in bilico per il Mondiale. Insomma, un Dybala che ha sempre una fila enorme di pretendenti... ma perde appeal a livello di prezzo. Un bene o un male per la Juve?