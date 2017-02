Fece rumore quella mancata stretta di mano tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri nella sfida che la Juventus vinse contro il Sassuolo. Ripreso e bacchettato dai vari Buffon, Bonucci e Chiellini, la Joya bianconera fa oggi pubblicamente mea culpa. Queste le sue parole riportate da Premium Sport: "La mancata stretta di mano ad Allegri fu un errore che non si ripeterà più".



Dybala ha poi parlato anche a Sky Sport, toccando diversi argomenti: "Il mister mi chiede di indietreggiare di più e lavorare per la squadra. Non vuole che sia troppo chiuso tra le linee perché con questo nuovo modulo c'è poco spazio e siamo tanti in attacco. Per prendere palla devo andare più indietro e cercare di girarla oppure cercare l'imbucata per gli attaccanti davanti, questo lavoro serve specialmente adesso che incontriamo squadre che si chiudono molto e ci aspettano."



GOL - "L'assist con il Cagliari? Higuain mi ha ringraziato subito, mentre esultavamo. Lo fa sempre, è uno che ringrazia quando gli facciamo gli assist. Mi manca il gol. A Crotone sono stato sfortunato con il salvataggio sulla linea, contro l'Inter poi ho preso palo. Ho avuto occasioni ma la palla non è entrata. Io però sono tranquillo perché sento che sto giocando bene, per la squadra facendo quello che mi chiede il mister."



PORTO - "Noi dobbiamo giocare contro il Palermo senza pensare al Porto. Appena finisce la gara con il Palermo possiamo staccare la spina e attaccare quella di Champions perché sicuramente sarà una partita molto difficile in un campo caldo. Ho chiesto ad Alex Sandro di come si vive il calcio li e mi ha detto che non sarà per niente facile."



CROLLO BARCELLONA - "E' stato più merito del PSG, del loro pressing. Sono andati sempre a prendere alti la palla e sono stati bravi i giocatori che hanno segnato facendo bellissimi gol. Real-Napoli? Sarà una partita molto bella non sarà per niente facile per il Real. Tutti pensano che vinceranno facile ma il Napoli gioca un gran calcio e se il Real gli lascerà spazio sarà certamente dura per loro."



SUL RINNOVO - "Siamo molto vicini, il mio procuratore deve atterrare in Italia per parlare delle ultime cose con Marotta e penso che tra poco ci sarà. Devono mettersi d'accordo loro, la disponibilità da parte nostra c'è. Record di sostituzioni? Qui - ride - ci sono tanti record da battere, dalle presenze ai gol. Chiederò al mister se alla fine delle partite mi toglierà per superare il record di Alex."



TOP E FLOP A PALERMO - "La retrocessione è stato il momento più brutto ma dopo quell'esperienza è arrivato il bello, siamo saliti in Serie A che è il momento più bello che ho vissuto a Palermo."