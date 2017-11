Paulo Dybala compirà 24 anni mercoledì e, nonostante la giovane età, è già tempo di bilanci. In due stagioni alla Juventus ha raggiunto la notorietà internazionale, ha vinto tanto, ma ancora non ha ottenuto ciò che vuole davvero per rendere la propria carriera unica e meravigliosa. La Joya, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, "ha messo in cima ai suoi pensieri la conquista della Coppa dalle grandi orecchie. E poi, una volta raggiunta, il resto viene da sé, come la candidatura per il Pallone d’Oro". La Champions League, dunque, sarebbe il regalo perfetto da chiedere, sebbene un po' in anticipo, per il sul compleanno. Il progetto è chiaro e c'è la possibilità che Dybala resti a Torino a vita se avrà l'occasione di vincere sempre, in Italia e in Europa.