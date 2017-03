Dybala aveva già pronta l'esultanza per suo papà. Che comunque, da lassù, avrà apprezzato il gesto #SampJuve @PremiumSportHD pic.twitter.com/Kufoun5Txe — Fabio Manfreda (@FabioManfreda) March 19, 2017

non metterà la gara contro la Samp nella lista dei ricordi più belli. Non solo non ha segnato, ma ha dovuto anche abbandonare il campo anzitempo per infortunio. Un peccato, perché uscendo ha mostrato (involontariamente) la maglia che aveva pronta in caso di esultanza per la festa del papà. Una dedica bellissima, che non è riuscita a partire, ma che lassù sarà stata sicuramente recepita. Con orgoglio.