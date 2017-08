FANTACALCIOMERCATO

"Un diamante è per sempre", recitava un vecchio spot pubblicitario.. Dopo la Supercoppa Italiana persa contro la Lazio, Pauloha parlato del suo futuro, giurando fedeltà ai bianconeri: ". Io sono molto felice qui, l'ho detto a loro e ho rinnovato tre mesi fa per questo".Parole importanti, che testimoniano l'attaccamento del talento argentino per la squadra che due anni fa ha deciso di investire 40 milioni di euro su di lui, quando era poco più che un ragazzino. E che ora gli ha affidato un ruolo ancora più importante, con quella. In una serata negativa per la squadra di Massimiliano Allegri,, che si è sacrificato abbassandosi spesso a recuperare palla a metà campo econ una doppietta su calcio da fermo, prima del gol di Murgia nei minuti finali.Fino a oggi dalla società hanno continuato a ribadire la sua incedibilità e la volontà di puntare forte su di lui. Ma se e quando - probabilmente già la prossima estate - arriveranno in sede offerte da 100 milioni di euro e oltre, cosa succederà? In passato,, andando a rifondare la squadra con i tanti soldi incassati.@marcodemi90