Si avvicina Juventus-Fiorentina: come riportato dall'edizione odierna di Stadio, nella sua settimana d'oro - convocazione in Nazionale argentina e prima rete, peraltro decisiva, con la maglia viola - German Pezzella è chiamato adesso al compito più difficile, ovvero arginare la coppia formata dai connazionali Paulo Dybala e Gonzslo Higuain. Servirà un Pezzella in versione Caudillo per fermare i due attaccanti bianconeri.