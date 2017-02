Paulo Dybala ha commentato a Jtv il successo ottenuto sul Napoli: “Partita difficile, abbiamo preso gol e dopo il primo tempo ci siamo parlati e quelle parole le abbiamo trasmesse in campo. Il risultato ci lascia un po’ tranquilli, ma non possiamo sottovalutare il Napoli in vista del ritorno. Noi nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, eravamo più aggressivi e il gol ci ha dato la carica in più”.



EPISODI - In mixed zone, la Joya ha poi commentato le polemiche arbitrali: "Contro di noi quando ci fischiano un rigore c'è sempre confusione. Ma quando non ce lo fischiano, non dicono niente. Koulibaly? Il rigore era giustissimo, mi ha chiesto anche scusa in campo".