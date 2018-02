Paulo Dybala via dalla Juventus a fine stagione? Un nuovo indizio rivelato da Chi sembra allontanare la Joya dai bianconeri: secondo quanto rivelato dal noto settimanale di gossip, l'attaccante argentino non ha confermato il prolungamento dell'affitto della lussuosa casa dove vive a Torino e dietro questa decisione ci sarebbe l'idea di trasferirsi al Barcellona in estate. Il club blaugrana segue il numero 10 bianconero da diverso tempo e già la scorsa estate, per sostituire Neymar, i catalani avevano pensato a Dybala. La Juve, però, lo ha blindato.



IN FUTURO? - Il club bianconero, e lo insegnano le sessioni di mercato del passato, non ha mai trattenuto le sue stelle, vedi Zidane, vedi Pogba. La Joya, ora, è alle prese con la fase di recupero del suo infortunio, per tornare a essere decisivo nell'ultima parte di stagione. Poi, in estate, i rumors di mercato torneranno a farsi sentire.