Paulo Dybala lancia la sfida a Lionel Messi. Alla vigilia di Juventus-Barcellona, l'attaccante bianconero ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Ammiro tantissimo e rispetto Messi. Lui ha vinto tante Champions, io nessuna e sogno la prima: gioco per la Juve e voglio vincere io. Dentro il campo siamo uguali e farò di tutto per batterlo. In Argentina gli ho solo detto che, se non fosse venuto a Torino, non mi sarei arrabbiato. Ma il Barcellona non è soltanto Messi: Neymar è al top. Io il nuovo Messi? La gente deve sapere che io sono Dybala e voglio continuare a esserlo. Capisco i raffronti e le aspettative degli argentini su di me, ma io non voglio essere il nuovo Messi o il Messi del futuro. Di Messi ce n'è uno, come Maradona. Non mi hai mai detto che sono il suo erede. Ma lui non parla tanto, sta per conto suo, non abbiamo avuto grandi rapporti".



BARCELLONA - "Non dobbiamo avere paura, perché i grandi campioni li abbiamo anche noi. Stiamo bene, è il miglior momento per affrontare il Barcellona. Il PSG ha preso 6 gol al Camp Nou perché non ha avuto l’atteggiamento giusto, e noi da quella partita qualcosa abbiamo imparato. Il loro punto forte è come giocano la palla, hanno un portiere così bravo coi piedi che potrebbe fare il centrocampista. Il punto debole quando la palla non ce l’hanno. Dovremo approfittarne, 'prenderli' molto alti, partire in contropiede. Se invece li aspettiamo in difesa ci stanchiamo noi, non loro".



ALLEGRI - "A volte mi dice addirittura di avvicinarmi a Buffon per cominciare l’azione ma mi trovo bene, mi ha dato la libertà, posso andare a sinistra o a destra: è quello che facevo da ragazzino, è quello che più amo fare. È dura stare lontano dalla porta perché segnare mi piace, ma amo anche condurre la squadra, farla girare, tenere la palla a terra. Adesso che giochiamo con quattro attaccanti, poi, i difensori non sanno mai cosa fare, chi marcare. E per noi è meglio".



HIGUAIN - "In Italia non è facile fare gol, le squadre si difendono anche sul 2-0, Con Gonzalo è come se giocassimo insieme da cinque anni. A ogni allenamento cerchiamo di conoscerci meglio, in più andiamo a cena assieme e questa intesa la porti anche in campo. Ma a uno come lui è facile fare assist, con i movimenti che fa".



GAVETTA - "Tre anni fa ero al Palermo in Serie B ed era difficile immaginare una cosa genere, invece domani avrò la partita più speciale della mia carriera. Sono arrivato che giocavo centravanti e Allegri mi ha trasformato, ma qui ho dovuto anche cambiare come persona, perché bisogna avere una vita diversa al di là degli allenamenti, della partite. Ho attorno a me gente che ha vinto tutto, io sto cercando di diventare uno di loro".



MERCATO - "Barcellona e Real Madrid mi vogliono e con il nuovo contratto guadagnerò quanto Higuain? Devo ancora crescere, i grandi campioni sono altri. Tanti alla mia età avevano già vinto cose importanti, io cerco ancora di migliorarmi. Non bastano le voci per farmi sentire un top player. Quando andai al Camp Nou per vedere un 'Clasico' pensai al fatto che un giorno avrei giocato in quello stadio, l’idea mi passò per la testa e la realizzerò il 19 aprile. Del futuro non so, possono accadere tante cose. Sono felice, mi vogliono bene i compagni, i tifosi, la società: in questo momento sto bene qui".



GOL - "Se segnassi al Barcellona tutto il mondo ne parlerebbe. Ma se mi diverto come è successo con il Chievo, sono contento lo stesso. I gol ti danno fiducia, ma anche dopo l’assist a Higuain ho giocato con più tranquillità, con più serenità ed è questo che voglio fare: generare il gioco, far girare la squadra. In quanto a domani, prima di tutto spero che la Juve non prenda gol".



DANI ALVES - "Con lui ho parlato tanto, soprattutto su come muoverci in funzione uno dell’altro, perché lui è un giocatore con piedi molto buoni e mi può aiutare molto, come capitava al Barcellona con Messi. È un quarto di finale contro una delle più forti al mondo: la carica, la gente, le emozioni che provi arrivando allo stadio non sono lo stesse di sempre".