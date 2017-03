Paulo Dybala nella giornata odierna sarà sottoposto a visite ed esami strumentali in argentina. Dallo staff medico della Juve sperano che il ct Buaza rispedisca comunque Dybala al mittente, siccome la Joya, nonostante l’infortunio, ha risposto presente alla chiamata dell’albiceleste. Come scrive Il Messaggero, non ci sarebbero però problemi per il recupero del 21 bianconero, anche dall’ambiente Juve filtra ottimismo: oggi ci sarà il verdetto ufficiale, ma sembrerebbe che Dybala possa recuperare agevolmente per le due doppie sfide in programma ad aprile, quelle di campionato e Coppa Italia con il Napoli e soprattutto il doppio confronto stellare con Barça di Messi e compagni.