Un futuro in dubbio, al di là di ogni tipo di rassicurazione. Dybala sarà bianconero anche la prossima stagione? Secondo quanto scrive oggi Repubblica la risposta non è scontata. La Juventus vende chi vuole essere venduto - si legge - non lo forza a restare ed è dunque questo il pericolo che corrono i tifosi innamorati della Joya. Agnelli e Marotta sanno di poter opporre una resistenza relativa, perchè non sono in grado di fare concorrenza a club che pagano stipendi superiori a 10 milioni stagionali (il tetto bianconero è 7,5): a quel punto invece di incaponirsi cercano di ricavarne il massimo, come è stato per Pogba e come essere per Dybala, cui è attribuita una quotazione molto ufficiosa di 120 milioni.



FATTORE NEYMAR - Dybala che intenzioni ha? Per il momento nessuna. Tre mesi fa ha rinnovato il contratto garantendo al club che per almeno un anno avrebbe resistito a ogni tentazione, ora che Neymar potrebbe lasciare il Barcellona lo scenario potrebbe cambiare. La Juve le cessioni di un certo calibro le vuole pianificare con grande anticipo, ma la scelta di puntare su Bernardeschi non è casuale: ha caratteristiche tattiche (e tecniche) assimilabili a quelle di Dybala. Il concetto di incedibilità alla Juventus non esiste, e questo lo sanno dappertutto, anche in Catalogna.