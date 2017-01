Questo gennaio si sta confermando un mese d'oro per, tornato a tutti gli effetti un punto fermo per Allegri dopo un finale di 2016 da dimenticare:, l'ultimo realizzato al Milan nella vittoria ai quarti di finale, rivincita per ladopo i ko in campionato e Supercoppa contro i rossoneri.Intoccabile in campo, presto anche sul mercato perché il rinnovo con i bianconeri è ormai in dirittura d'arrivo: mancano solo pochi ultimi dettagli da limare e la fatidica ufficialità dell'accordo che porterà la Joya a un ingaggio da top player, come confermato anche dall'ad della Juve Marotta che ha parlato di contratto senza precedenti (eccezion fatta per Higuain).Non solo un ricco aumento, anche un'importante investitura: addio alla maglia numero 21,che lo consacrerà come leader tecnico della squadra.Il rinnovo è in arrivo, intanto Dybala può divertirsi a suon di gol e iniziative social. Dopo la rete realizzata la Milan infatti Paulo ha voluto scatenare i tifosi lanciando un concorso dal proprio profilo Instagram:. L'esultanza dell'argentino ha fatto dimenticare la dab dance di Pogba e si è imposta come nuova moda, ma nessuno ha ancora scoperto che cosa significhi veramente: ecco quindi la sfida della Joya, che ha dato 24 ore di tempo per indovinare e vincere l'ambitissima maglia autografata. Il tempo scorre, domani il primo segreto sarà svelato, poi toccherà al rinnovo che tutto il mondo bianconero attende con impazienza.