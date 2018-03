Ognuno è libero di fare ciò che vuole, specialmente nei propri momenti dedicati al tempo libero. Da domenica ad oggi, in particolar modo, Paulo Dybala si trovava in vacanza come tutti gli altri compagni di squadra non impegnati con le rispettive nazionali. Ed in generale, lo stile di vita, della Joya è sempre stato pacato senza eccessi. Le distrazioni a cui ad esempio faceva riferimento negli scorsi mesi Pavel Nedved auspicando una maggiore attenzione solo sul campo, erano relativi a problemi extra-calcio che gli toglievano energie mentali ma non ad una condotta da bad boy. Ed ora, smaltito anche l'infortunio, Dybala è tornato ad essere decisivo in maniera devastante anche sul campo. Allora, chiudendo il cerchio, la domanda è una soltanto: era proprio necessario in questo momento preciso della stagione e storico del suo cammino in bianconero, sfruttare questi giorni di vacanza andando a Madrid?



