Tanti dubbi e una certezza. I dubbi sono quelli legati all'assetto tattico di partenza, la presenza di Stephan Lichtsteiner non lascerebbe alcun dubbio riguardo la conferma del 4-3-1-2, se lo svizzero non dovesse farcela allora il 3-5-2 potrebbe tornare di strettissima attualità. Qualche ballottaggio rimane di conseguenza, Max Allegri sfrutterà ogni singolo minuto che gli rimane per decidere la formazione di partenza migliore ragionando come solo lui sa fare su tutti e novanta (o centoventi) minuti: miglior formazione di partenza, miglior formazione per chiudere. In tutto questa la certezza, dicevamo: l'attesa per ammirare di nuovo Paulo Dybala dal primo minuto è finita.



HD – C'è il primo trofeo della stagione in ballo. C'è un Gonzalo Higuain che si è sbloccato proprio quando più conta. C'è un Paulo Dybala che proprio non può più essere relegato al ruolo di dodicesimo uomo: i tre spezzoni contro Dinamo Zagabria, Toro e Roma sono sufficienti per capire quanto sia recuperato e in salute. Determinato a voler fare la differenza. Fuori dal campo manca solo l'ufficialità per completare col botto il poker di rinnovi sotto l'albero della Juve (dopo Rugani, Sturaro e Bonucci). In campo tocca di nuovo a lui, fenomeno tra i fenomeni. Con buona pace di un Mario Mandzukic mai così super, che dopo un bimestre a tutta velocità dovrebbe così partire dalla panchina. Ma tutta la Juve nel suo complesso è stata sognata, poi pensata e costruita attorno ad una coppia d'attacco come quella composta da Higuain e Dybala, possibilmente ispirati da Pjanic sulla trequarti. La finale di Supercoppa è il momento giusto per tornare a gustarsi questo spettacolo in HD. Tutto il mondo non aspetta altro, anche Allegri lo sa.



@NicolaBalice