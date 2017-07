Resta alla Juventus, non ci sono dubbi. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore bianconero la prossima stagione. A mettere la parola fine, a spegnere i rumors di mercato ci ha pensato l'amministratore delegato Beppe Marotta: "Paulo non si vende, per nessuna cifra. Abbiamo rifiutato tante offerte". Lo stesso Marotta, in un'intervista a Tuttosport di qualche mese fa, ha ribadito l'intenzione di fare della Joya un uomo immagine oltr che un pilastro dal punto di vista tecnico.



PARLA DYBALA - Lo stesso argentino, pur ammettendo che le voci su Barcellona e Real Madrid fanno piacere, guarda a un futuro tutto bianconero: "Alla Juventus sono felice. Mi trovo molto bene e in questi giorni mi allenerò al massimo per una grande annata. Punto a vivere una stagione migliore di quella precedente".