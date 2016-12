Dopo Rugani, Sturaro e Bonucci, toccherà a Dybala. La strategia della Juve è molto chiara: blindare i tasselli importanti per poi pensare a come rafforzare la squadra. Il rinnovo della Joya è forse il più atteso, perché l'interesse dall'estero si fa ogni giorno più forte.



NO COMMENT - Per la firma dovrebbe essere questione di giorni, ma l'attaccante, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha glissato: "Rinnovo? Non ho firmato nulla e non ho intenzione di parlarne". Una risposta che potrebbe nascondere qualche intoppo.



NESSUN OSTACOLO - Le parole dell'argentino, in realtà, dovrebbero essere di mera circostanza. Il nuovo contratto è già sul tavolo, con un rinnovo fino al 2021 a 5.5 milioni di euro l'anno e l'intenzione del giocatore è di accettare senza riserve.