. Massimiliano Allegri ha le proprie convinzioni calcistiche e nel bene o nel male bisogna accettarle. In fondo,, e lui, il Conte Max, lo ha preso sulla parola: tre scudetti e tre coppa italia di fila, più due finali di, nonchè l'impresa storica di aver rifilato tre gol al Real Madrid a domicilio.Quindi, fino a oggi, la strategia adottata dall'allenatore toscano per onorare quel motto sembra aver dato i suoi frutti. Strategia quasi interamente basata sulla cronica deficienza tecnica delle avversarie, nonchè sul quella mossa clamorosa della passata stagione di schierare i 4 attaccanti.Allegri dispone di una squadra, e non è facile discernere dove finiscano i meriti dell'allenatore e inizino quelli dei calciatori. Sì, perchè, quando sarebbe stato opportuno. Invece, Max ha iniziato a fare calcoli, e li ha sbagliati clamorosamente. Formazione sbagliata in entrambe le circostanze, con l'aggravante, evidente, di aver giocato contro il Napoli per non perdere. A conferma di ciò, le dichiarazioni, quando Max ha affermato di aver lasciatoin panchina perchè aveva necessità di coprirsi di più sulle fasce, e non per aggredire meglio gli esterni difensivi del Napoli.Le convinzioni calcistiche dell'allenatore vanno rispettate, ma a tutti è sembrato evidente che la strategia adottata da Allegri per vincere questo campionato è stata errata.Se invece dovesse dissentire, dovrebbe assolutamente dargli il ben servito, ringraziandolo calorosamente per l'egregio lavoro svolto. La scelta di Marotta sul futuro allenatore non dipende da come si conclude il campionato perchè, anche se lalo dovesse vincere, il problema del Max-pensiero rimarrebbe integro.è un uomo di mondo, un Dirigente davvero con l'iniziale maiuscola.. Dovrà però ricordarsi che trattenere a tutti i costi Allegri significherebbe sposarne il pensiero. Quindi,; confermerebbe che la regola di vita inLeague sarebbe "facciamoci massacrare dal Real e poi tentiamo il tutto per tutto al ritorno";. Il miglior talento di cui Allegri dispone, relegato in panchina dopo 45 minuti della gara più importante della stagione (ha saltato la sfida del Bernabeu) perchè il suo allenatore preferisce innanzitutto non prenderle.Si sa, il rapporto tra i due non è buono, anche se le apparenze dimostrerebbero altro., fuggito proprio per il Max- pensiero, una fuga alla quale Marotta avrà ripensato più volte. Vorrà concedere il bis? Vorrà privarsi diDavide ParisiIl premio di 50 euro per essere il vincitore della classifica generale e non solo. Davide, registrato col nome di gigioneggio su VXL, grazie alla vittoria ha avuto la possibilità di scrivere e firmare un articolo direttamente su calciomercato.com. Come oramai sapete, questo è un ulteriore 'premio' introdotto da poco per gratificare e dare maggiore visibilità ai nostri blogger. E non è tutto: con VXL puoi vincere anche i trofei RE DEL WEEKEND E MIGLIOR DEBUTTANTE.