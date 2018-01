Giornata di stand by sul fronte Edin Dzeko. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Roma e Chelsea hanno trovato un accordo di massima per il trasferimento dell'attaccante bosniaco sulla base di 30 milioni più bonus, che dovrebbero essere tra 5 e 8 milioni, per la fumata bianca manca ancora quello tra l'ex attaccante del Manchester City e i Blues. Al momento non c'è intesa perchè Dzeko chiede un contratto di almeno tre anni e mezzo da cinque milioni di euro netti a stagione, il Chelsea per i giocatori sopra i 30 anni, per volontà di Marina Granovskaia, è restio a fare contratti troppo lunghi. Si tratta e, nonostante la leggera frenata, dalle parti trapela grande ottimismo. Aggiornamenti importanti sono attesi in serata, dopo gli impegni di Roma e Chelsea, rispettivamente contro la Sampdoria in campionato e contro l'Arsenal in Coppa di Lega, o al massimo domani.