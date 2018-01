Tiene banco in casa Roma la vicenda di Edin Dzeko, finito al centro di una trattativa con il Chelsea: se l'accordo tra i due club per Emerson Palmieri sulla base di 20 milioni di euro più bonus è vicino, le parti stanno ancora lavorando sulla valutazione dell'attaccante bosniaco, per il quale Monchi oltre ai 30 milioni già sul piatto chiede di aggiungerne altri 10-15 magari sotto forma di bonus.



DZEKO INFASTIDITO - E Dzeko? Come riferisce l'edizione odierna di Repubblica ha dato il suo sì ai Blues, ma non senza stupore e fastidio: nessuno può pensare di rinunciare al Chelsea, specie se da Trigoria non filtra ostracismo alla cessione. Il bosniaco però non avrebbe preso bene la vicenda, anche per questioni immobiliari: solo tre mesi fa infatti aveva acquistato casa nella periferia sud della capitale insieme alla moglie Amra, ora potrebbe vedersi già costretto a traslocare. L'umore di Dzeko non è alle stelle.